Décès de la chanteuse Naima Ababsa

La chanteuse et interprète de la chanson andalouse et de variétés algériennes, Naima Ababsa, est décédée ce dimanche à Alger, à l'âge de 58 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture et des Arts.

Issue d'une famille d'artistes, Naima Ababsa a marqué la scène artistique algérienne par ses prestations remarquables en participants à des festivals dédiés à la musique dans toute l'Algérie. Elle a laissé une discographie de plusieurs albums, notamment "Mazalni ala didani" (2001) et "Ya khti" (2010).