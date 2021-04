Chine : Ouverture du 19e Salon international de l'industrie automobile à Shanghai

Le 19e Salon international de l'industrie automobile (Auto Shanghai 2021) a été inauguré lundi au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai.

Auto Shanghai 2021, qui se déroulera du 19 au 28 avril, est le premier des plus grands salons automobiles du monde à être organisé de manière normale dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 cette année.

Un total de 1.000 entreprises du monde entier se sont inscrites pour participer au salon, avec une surface d'exposition totale de 360.000 mètres carrés et douze halls d'exposition couverts, selon l'organisateur.

Les 19 et 20 avril seront consacrés aux médias, tandis que les 21 au 23 avril seront réservés aux professionnels du secteur.

Le public aura accès au salon du 24 au 28 avril.

Dans le cadre des mesures anti-épidémiques, les billets pour le salon de cette année sont électroniques, et les visiteurs doivent s'inscrire avec une pièce d'identité valide et présenter un code QR de santé comportant leurs informations de tests de la COVID-19, leur historique de vaccination et les données sur leurs voyages dans les régions à risque moyen ou élevé.

