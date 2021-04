11 morts et 738 blessés dans des accidents de la circulation depuis le début du Ramadhan

Onze (11) personnes sont décédées et 738 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers le territoire national depuis le début du mois de Ramadhan, soit en six jours, indique lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Les personnes sont décédées à Sidi Bel Abbes (2 personnes), Ghardaïa (2 personnes) et à Bouira, Alger, Illizi, Boumerdès, Tipaza, Ain Defla et Timimoun avec une (1) personne morte dans chaque wilaya, précise le bilan, qui fait par ailleurs état d'un mort et de 118 blessés dans des accidents de la route enregistrés sur le territoire national durant les dernières 24 heures.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 59 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas (31 communes), portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, et 49 opérations de désinfection générale dans 4 wilayas (28 communes), ciblant l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 191 agents, tous grades confondus, 37 ambulances et 18 engins d'incendie ont été mobilisés, indique le bilan, rappelant le numéro verts 1021 et le numéro de secours 14 mis à la disposition des citoyens pour signaler tout accidents ou dangers.