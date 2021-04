Signature d’un accord de coopération entre la Radio Algérienne et le Haut-commissariat à l’Amazighité

Un accord de coopération a été signé, lundi à Alger, entre la Radio nationale Algérienne et le Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), dans le but de renforcer la coopération et de promouvoir la culture amazighe dans toutes ses diversités.

L’accord a été signé par le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed Baghali, et le SG du Haut-Commissariat à l’Amazighité, Si El Hachemi Assad, Il porte sur plusieurs axes, dont notamment, le développement d’un contenu en diffusion amazighe, mettre à niveau la communication en langue amazighe, augmenter le nombre des programmes et horaires diffusés en amazigh et élargir les émissions via la radio frontalière.

Dans son intervention, le directeur général de la Radio nationale, a salué les efforts consentis par la radio algérienne, dans son accompagnement et sa promotion de la culture amazighe à travers la chaîne 2, tout en indiquant que « 25 radios locales parlant le langue amazighe, dans toutes ses variétés linguistiques, et que l'unité du peuple réside dans sa diversité ».

M. Baghali a affirmé que « la disponibilité de la Radio à continuer de promouvoir et accompagner la culture amazighe dans toutes ses diversités et variétés afin de renforcer sa diversité culturelle et linguistique, qui est tel un ciment qui renforce l'unité nationale ».

De son côté, M. Assad, juge que cet accord incarne « la coopération positive entre les deux institutions visant à contribuer à la préservation de l'identité nationale enracinée dans de l'histoire ».

« La langue amazighe n'est rien d'autre que cette pierre angulaire et l'héritage commun qui unit tous les Algériens », a-t-il conclu.