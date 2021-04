Conditions de détention "graves" des palestiniens dans les prisons israéliennes

Le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes a mis en garde, dimanche, contre la "gravité" des conditions endurées par les prisonniers palestiniens dans les geôles d'occupation israélienne et la poursuite des violations "flagrantes" de leurs droits, à la lumière de la propagation de la pandémie de Covid-19.

Citée par l'agence palestinienne de presse WAFA, la Ligue des Etats arabes a dénoncé dans un communiqué, l’absence de conditions de santé adéquates à l'intérieur des centres de détention, et également des outils de protection nécessaires pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Elle a appelé les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève et les institutions internationales concernées, à poursuivre leur rôle et leurs actions concernant les détenus arabes et palestiniens dans les prisons d'occupation israélienne, et à renforcer leur soutien à l'application des règles du droit international pour protéger les droits des prisonniers, surtout au cours de la crise épidémique, et les exigences des Conventions de Genève à cet égard.

La Ligue arabe a souligné la nécessité d'une action internationale urgente et de pression pour forcer les autorités d'occupation à respecter les règles du droit international en assurant la protection nécessaire et la libération "immédiate" aux prisonniers, faisant état de quelque 367 détenus ont été testés positifs pour le virus depuis le déclenchement de la pandémie depuis mars 2020.

En dépit de la crise pandémique, les forces d'occupation israéliennes ont intensifié ces deux dernières années les campagnes d'arrestations arbitraires contre les palestiniens.

Selon la même source, plus de 4.000 prisonniers palestiniennes souffrent de conditions de détention difficiles, notamment de négligence médicale, de refus de visites familiales, d'isolement cellulaire, et de cellules surpeuplées.

De plus, la majorité des prisonniers palestiniens sont soumis à une forme de torture psychologique et de mauvais traitements tout au long du processus d'arrestation et de détention.

APS