Mise en ligne officielle du portail "lawhati.dz" pour la vente œuvres d'art

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a procédé mardi à Alger, à la mise en ligne officielle de "lawhati.dz", une plateforme électronique dédiée à l'exposition et à la vente en ligne d'œuvres d'art.

En plus des toiles, la plateforme propose également des sculptures, œuvres graphiques, photographies et dessins, accessibles aux visiteurs qui auront la possibilité d'acquérir ces œuvres par une simple commande.

La plateforme permet également d'accéder à des informations relatives aux œuvres proposées à la vente, à leurs prix et à leurs auteurs. Une vingtaine d'artistes à l'image des plasticiens Khaled Rochdi Bessaih, Hachemi Ameur, El Moustache, ou encore le sculpteur Abdelkader Mahboub, le photographe Rafik Ziadi et le dessinateur Sofiane Dey, proposent à la vente leurs créations sur ce portail, décliné en arabe et en français.

Dans son allocution, la ministre de la Culture et des Arts a affirmé que cette plateforme répondait à la demande des professionnels de l'art visuel, réunis en 2020 autour d'une rencontre sur le marché de l'art, soulignant que ce projet est un "pas positif " pour libérer le marché de l'art en Algérie.

Pour Mme. Bendouda, le marché de l'art a besoin d'organisation, regrettant que de nombreux créateurs amateurs, auraient pu émerger devenir de grands noms de l'art visuel s'ils avaient trouvé dans leur pays un "environnement propice".

Elle a lancé un appel aux acteurs du marché de l'art visuel notamment aux galeristes pour "accompagner ce projet" qui vise, a-t-elle appuyé, à "impulser une nouvelle dynamique" économique en Algérie.

Pour le paiement en ligne, la ministre a assuré que ce mode de paiement devra être mis en service "prochainement", assurant que des "discussions seront engagées avec les responsables des banques" pour rendre "effectif " le paiement par carte interbancaire sur la galerie en ligne "lawhati.dz".