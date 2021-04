Lancement d'une étude sur le secteur de l'emballage en Algérie

Le Syndicat national du patronat citoyen de l'emballage, relevant de la CAPC, a annoncé mercredi le lancement d'une étude macroéconomique sur le secteur de l'emballage en Algérie dans l'objectif de donner une vision globale sur ce marché "en pleine expansion".

Cette étude qui sera réalisée par le cabinet d'audit et de conseil, KPMG Algérie dans un délai de deux mois, permettra de "dresser un état des lieux du secteur et d'évaluer son poids dans l'économie nationale afin de déterminer avec exactitude sa valeur ajoutée et son apport au PIB national", a expliqué le membre du cabinet, Hadi Bentahar, lors d'un webinaire sur l'industrie de l'emballage organisé par le syndicat.

Cette étude va également déterminer les enjeux rencontrés par les acteurs du secteur et appréhender ceux du futur,mais aussi d'identifier les opportunités du marché, a-t-il relevé.

En outre, l'étude devrait permettre d'analyser le niveau de dépendance de l'Algérie par rapport aux fournisseurs étrangers et de mesurer le potentiel d'exportation dans cette filière.

De son côté, le président du syndicat qui relève de la CAPC (Confédération algérienne du patronat citoyen, ex FCE), Amine Mered, a estimé que les données récoltés et les recommandations de cette étude "très importante" pour le secteur, seront de véritables clés de voûte pour toutes prises de décisions dans ce domaine.