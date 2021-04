Organisée jeudi par la Radio Algérienne : une journée spéciale sur les préparatifs des législatives

La Radio Algérienne organise, à travers toutes ses chaines, jeudi une journée ouverte sur les préparatifs en cours de la société, les institutions et la classe politique en vue des législatives du 12 juin 2021.

Le programme de cette journée des plateaux de débats, des reportages et des émissions variés pour tâter le pool de la société et les évènements en lien avec ces joutes et le niveau de préparation des partis politiques ainsi que les listes indépendantes en lice pour cette course électorale.

Au menu, débattre aussi de la place des jeunes et de la femme ainsi que les compétences scientifiques dans les listes électorales.

La parole sera donnée aux politologues, les économistes et les citoyens pour enrichir les débats de par leurs avis sur les aspirations et les attentes de la nouvelle Assemblée en ce sens de gagner plus de crédibilités à la basse chambre du parlement et bannir les clichés classiques faits autour de l’établissement par le passé.