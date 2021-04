Les Américains sont intéressés par l’investissement en Algérie, a révélé Khaled Bouchelaghem, directeur général du commerce extérieur dans une déclaration à la Radio algérienne.

Contacté par la chaine 3, Khaled Bouchelaghem a indiqué que les Américains ont montré un intérêt pour l’investissement dans les industries pharmaceutiques et dans le secteur agricole. Lors d’une rencontre qui a réuni lundi soir les représentants de plusieurs départements ministériels et des opérateurs économiques américains pour exposer les opportunités économiques offertes en Algérie, la partie américaine a eu toutes les explications nécessaires quant au cadre réglementaire et le climat des affaires en Algérie.

« Il y avait des questions-réponses spécialement de ce qui est de la situation économique après Covid », a souligné Bouchelaghem. « La partie algérienne a apporté des clarifications notamment en ce qui concerne la réglementation actuelle qui encourage les entreprises étrangères à venir investir en Algérie particulièrement après l’assouplissement de la règle 51/49 », a-t-il ajouté.

Bouchelaghem a assuré que les échos après cette réunion étaient « très positifs » et l’Algérie est disponible « à donner toutes les facilitations et les clarifications nécessaires ».

Par ailleurs, cette rencontre était l’occasion de présenter "les points forts et les potentialités que recèle l’Algérie dans divers domaines, notamment après son adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)".