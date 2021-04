Le ministère des Moudjahidine examine le programme de célébration de la Journée nationale de la mémoire

Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a organisé mercredi à Alger une rencontre pour examiner le programme de célébration, pour la première fois, de la Journée nationale de la mémoire qui coïncide avec le 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 et dont les festivités officielles se dérouleront cette année dans la wilaya de Sétif sous le slogan "Une mémoire qui refuse l’oubli".

Instituée en 2020 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, "en reconnaissance des énormes sacrifices consentis par le peuple algérien lors des massacres du 8 mai 1945 et du déclenchement de la Guerre de libération nationale le 1er novembre 1954", la Journée nationale de la mémoire sera célébrée à travers plusieurs activités, dont une conférence sur le thème "Les crimes coloniaux dans le monde : à propos du crime du 8 mai 1945" et une exposition sur la thématique de la mémoire nationale organisée par le Musée du Moudjahid de Sétif.

Dans le cadre de ce programme, il sera procédé à l’inspection du projet de réalisation de l’Observatoire du 8 Mai 1945 et à l’inauguration d’établissements éducatifs baptisés des noms de chouhada et de moudjahidine décédés.

La marche historique du 8 mai 1945 sera reconstituée à travers les rues de la ville jusqu’au monument érigé à la mémoire de Bouzid Saâl, premier chahid des massacres de Sétif.

Plusieurs secteurs et des associations de la société civile y prendront part.

A cette occasion, le ministère des Moudjahidines et des Ayants droit signera deux conventions avec les ministères de l'Education nationale et de la Jeunesse et des sports, dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale.

Diverses activités culturelles et sportives sont également au programme.

Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebika, a exprimé sa gratitude aux membres du Comité national chargé de la célébration des journées et des fêtes nationales, qui représentent différents départements ministériels, pour leurs efforts en faveur de la consécration des valeurs nationales à travers l’élaboration et l'enrichissement des programmes de ces célébrations.

A cet effet, il a rappelé «les efforts incessants consentis par l’Etat depuis l’indépendance nationale, dont l’élaboration de lois dans ce sens et leur actualisation à chaque fois que le besoin se fait sentir, afin d’accorder tout l’intérêt à l’histoire de l’Algérie, notamment à la résistance populaire, au mouvement national et à la guerre de libération, et préserver l’histoire de la nation en faveur des nouvelles générations.

Il a estimé, en outre, que «notre histoire nationale doit être exaltée à la faveur de la célébration des journées et fêtes nationales», précisant que cette année «se distingue par la commémoration de la journée du 8 mai 1945, instituée journée nationale de la mémoire par le président de la République, en vertu de la loi 20-09 promulguée l’année dernière».

Les représentants de plusieurs secteurs concernés avaient formulé des propositions à l’effet d’enrichir le programme des festivités commémorant la journée de la mémoire, dont l’organisation d’une visite aux sites historiques situés dans les zones d’ombre dans la wilaya de Sétif et d’activités de proximité pour l’ancrage de la mémoire chez toutes les franges sociales, notamment les jeunes.

Ils ont proposé également la tenue de rencontres et de conférences au niveau des différents établissements éducatifs, animés par des enseignants, des experts et des moudjahidine.

Exprimant son intérêt pour ces propositions, le SG du ministère s’est engagé à en tenir compte lors de l’enrichissement du programme élaboré à l’occasion de la commémoration de la journée nationale de la mémoire.

