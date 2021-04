Relation Algéro-Qatari : une réunion pour hisser le niveau du partenariat

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a réaffirmé jeudi à Alger, lors d’une réunion du Conseil d’affaire Algéro-Qatari, la volonté des responsables des deux pays d'œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale, soulignant que « les deux pays tiennent beaucoup à cette relation économique » et souhaitent hisser le niveau du partenariat.

Ce jeudi, la première session du Conseil des hommes d’affaires algéro-qataris s’est tenue par visio-conférence. Le ministre du Commerce, le président du Conseil des hommes d’affaires, Kamel Moula, la présidente de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), Ouahiba Behloul et l’ambassadeur du Qatar à Alger, Hassane Ibrahim Abdourrahmane El-Maliki, étaient présents.

De l’autre côté de l’écran, le ministre qatari du Commerce et de l’Industrie, le président de la Ligue des hommes d’affaires de cet émirat gazier et l’ambassadeur d’Algérie à Doha ont pris part à cette session, précise un communiqué de la CACI.

Le ministre a affirmé dans sa déclaration à la Radio chaîne 3, que « les deux pays tiennent beaucoup à cette relation économique, on souhaite voir une augmentation des échanges, avec un développement des thèmes de partenariat ».

Rezig a ensuite conclu avec, « on a voulu moi et son excellence ministre du Commerce Qatari participer pour donner signe, c’est une opportunité pour relancer le Conseil bilatéral des affaires et conférer une dynamique au partenariat économique ».