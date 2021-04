Déperdition scolaire: 2% au cycle moyen et 0,11 au cycle primaire

Le taux de déperdition scolaire dans le cycle d'enseignement moyen (CEM) a atteint 2% durant les deux dernières années scolaires, a révélé, jeudi à Alger, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjout.

Répondant à la question d'un membre du Conseil de la nation lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, le ministre a précisé que "le taux de déperdition scolaire a atteint 2 % dans le cycle d'enseignement moyen et 0,11 % dans le cycle primaire durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021".

Le ministre a expliqué que les études dont dispose son département faisaient ressortir plusieurs causes notamment "le mariage précoce des filles, la séparation des parents ou pour cause de maladies chroniques".

En vue de réduire les taux de déperdition scolaire des enfants de moins de 16 ans, M. Ouadjout a souligné "la nécessité d'adopter une approche sociale impliquant tous les intervenants pour contenir ce phénomène", expliquant que "le ministère envisage de prendre une série de mesures dont la révision des modalités d'évaluation pédagogique et des examens de rattrapage".

Le ministère oeuvre, a-t-il ajouté, en faveur de la réduction du taux de redoublement, du renforcement de l'accompagnement psychologique, l'organisation de cours de soutien scolaire, le développement de l'enseignement à distance et le renforcement de l'orientation scolaire notamment vers les établissements de l’enseignement et la formation professionnels outre des mesures liées au soutien scolaire et à la disponibilité du transport et de la restauration scolaires dans les villages éloignés", a-t-il détaillé.

Par ailleurs, le ministre a fait état d’un taux de scolarisation de 98,7% des enfants en première année du cycle primaire durant l'année scolaire 2019-2020, tandis que le taux de scolarisation chez les enfants de 6 à 15 ans a atteint 97,36 % au cours de la même année scolaire.