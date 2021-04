101 cas de contamination au variant nigérian : « Le séquençage de l’institut Pasteur ne donne pas la totalité »

Une « accélération » de la propagation du Coronavirus a été observée au cours de ces derniers jours en Algérie. Rien que pour le variant nigérian, 101 cas ont été enregistrés durant les dernières 24h, pourtant ainsi le nombre total des personnes affectées par ce variant à 230.

Ces chiffres sont loin de refléter la réalité. Le professeur Mohamed Belhocine, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de l’épidémie, reconnait que le séquençage de l'Institut Pasteur « Ne donne pas la totalité de l’image de la situation ». Pour avoir une appréciation exhaustive de la situation, « Il aurait fallu avoir une capacité de tester bien plus large », ajoute le Professeur dans une déclaration à la Radio Chaine 3.

Le Pr Kamel Djenouhat, avait pour sa part, mis en garde contre une « hausse fulgurante » du nombre de personnes affectées dans les prochains jours. Plusieurs spécialistes et chefs de service de structures hospitalières ont tiré la sonnette d’alarme pour alerter sur le relâchement observé et qui peut, dans les prochains jours, ébranlé la stabilité sanitaire connue depuis quelques mois. Ils appellent les citoyens au respect des mesures de prévention et les poussent les autorités à prendre les mesures nécessaires pour freiner l’accélération de la propagation des nouveaux variants.