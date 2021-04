Décès de El Hachemi Benmira, doyen des dinandiers à la Casbah d'Alger

L'artisan dinandier à la Casbah d'Alger El Hachemi Benmira, un des doyens de ce métier, est décédé vendredi à Alger à l'âge de 70 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt façonnait et sculptait le cuivre depuis 1958 à la Casbah d'Alger, un métier transmis à travers les générations et qu'il avait appris dans l'atelier de Mohamed Zoulou près de Zoudj Aayoun à la Casbah d'Alger, s'efforçant, depuis, de le sauvegarder en proposant ses créations, bijoux, luminaires, ustensiles de cuisine et de bain, ainsi que des antiquités remontant à la période ottomane, entre autre.

Détenteur d'une attestation de reconnaissance délivrée par l’Unesco pour ses efforts de préservation de ce métier malgré les nombreux écueils, le défunt avait été plusieurs fois distingué pour "l’authenticité" et "l’innovation" de ses produits.

Dernier des dinandiers à la Casbah d'Alger, El Hachemi Benmira, avait œuvré à la transmission de son riche savoir-faire et sa grande expérience aux jeunes pour préserver ce métier, "en voie de disparition", avait-il constaté avec regrets.