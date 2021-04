Banque d'Algérie : retrait d'agrément à une banque privée

Le Conseil de la monnaie et du crédit a décidé le retrait de l'agrément de la banque "Crédit Agricole Corporate & Investment Bank" , selon une décision de la Banque d'Algérie publiée au Journal officiel n 30.

"Le Conseil de la monnaie et du crédit décide, en application de l'article 95 (alinéa a) de l'ordonnance n 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, le retrait de l'agrément n 07-02 du 9 mai 2007, délivré à la Banque Calyon Algérie- Spa, présentement dénommée Crédit Agricole Corporate & Investment Bank- Spa" , est-il indiqué dans la décision n 21-02, signée le 28 mars dernier par le gouverneur de la banque centrale, Rosthom Fadli.