Coupe de la Ligue : JS Saoura - JSM Skikda reporté au samedi 8 mai

La rencontre, JS Saoura - JSM Skikda, comptant pour le 8e de finale de la Coupe de la Ligue, devant avoir lieu le 30 avril, a été reportée au samedi 8 mai, a indiqué vendredi soir la Ligue de football professionnel (LFP).

Selon la même source, cette nouvelle programmation intervient « suite au report du match retard de la 18ème journée, entre la JSM Skikda et L'ES Sétif du 25 avril au samedi 01 mai ».

Pour rappel, le NA Hussein Dey, l’Olympique de Médéa et le NC Magra sont les derniers qualifiés pour les 8es de finale. Ces trois formations ont rejoint le MC Oran au second tour après avoir éliminé, respectivement, l’AS Aïn M’lila, l’ASO Chlef et le CS Constantine.

Programme des 8es de finale : Vendredi 30 avril : RC Relizane - MC Oran O Médéa - USM Bel Abbès US Biskra - Paradou AC Samedi 08 mai : CR Belouizdad - NC Magra JS Kabylie - NA Husseïn Dey ES Sétif - WA Tlemcen USM Alger - MC Alger JS Saoura - JSM Skikda

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia