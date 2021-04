Journée mondiale de lutte contre le paludisme : plus de 400.000 morts recensés chaque année

A l’instar d’autres pays du monde, l’Algérie célèbre ce dimanche, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui coïncide avec le 25 avril de chaque année.

Le nombre de pays qui ont éliminé le paludisme ou sont en bonne voie d’y parvenir ne cesse de croître malgré la pandémie de Covid-19 et les multiples crises qu’elle a entraînées, a indiqué le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, estimant qu’un monde sans paludisme reste possible.

«Nous félicitons tous les pays qui ont atteint cet objectif ambitieux: ensemble, ils montrent au monde qu’un avenir sans paludisme est possible», a déclaré M. Guterres dans un message pour marquer cette journée internationale.

Le chef de l’ONU s’est aussi félicité du fait que dans les pays maintenant exempts de cette maladie parasitaire mortelle, les services de prévention, de diagnostic et de traitement nécessaires ont été mis à la disposition de toutes celles et tous ceux qui risquaient de contracter la maladie, et ce sans considération de nationalité ou de moyens financiers.

«Un financement durable, des systèmes de surveillance solides et une population mobilisée ont également été les clés du succès », a-t-il dit.

«A l’heure où nous célébrons ces avancées, nous ne pouvons toutefois oublier les millions de personnes qui, partout dans le monde, continuent de souffrir de cette maladie et d’en mourir », a tenu à rappeler le Secrétaire général, déplorant que le paludisme fait chaque année plus de 400.000 morts, et la majorité des victimes sont de jeunes enfants en Afrique, alors que plus de 200 millions de nouveaux cas de cette maladie sont dénombrés annuellement.

«Mais le paludisme peut être vaincu. C’est par un engagement politique fort, des investissements suffisants et un arsenal de stratégies que nous pourrons atteindre notre objectif commun : un monde exempt de paludisme», a assuré le chef de l’ONU.