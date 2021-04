Sahara Occidental : la santé du président Ghali est en constante amélioration

Le membre du secrétariat national du front Polisario chargé de l’Europe et de l’Union européenne (UE), Abi Bouchraya El Bachir a affirmé, dimanche, que la santé du président de la République arabe sahraouie démocratique et secrétaire général du front Polisario, Brahim Ghali, hospitalisé après avoir contracté le coronavirus, est en constante amélioration.

"La santé du président Ghali est en constante amélioration et je lui souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide à son peuple pour poursuivre son commandement en cette circonstance sensible et décisive de notre lutte nationale", a tweeté M. Bouchraya.

La présidence de la République sahraouie avait indiqué que l’état de santé du président Ghali "n’est pas préoccupant" et qu’il se rétablit après avoir été infecté par le coronavirus.

"Le président de la République, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, se trouve sous traitement et surveillance médicale depuis plusieurs jours, suite à son infection par la Covid-19", avait précisé la même source.

APS