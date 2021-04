Les « batteries structurelles » vont révolutionner le monde des automobiles électriques

Il pourrait s'agir de la carlingue d'un avion à moteur électrique, du châssis d'une voiture électrique, ou bien d'un vélo. Cette « batterie structurelle » sur laquelle des chercheurs suédois planchent depuis 2007 pourrait révolutionner les batteries embarquées.

Pour les véhicules électriques et surtout les aéronefs, le poids de la batterie est un élément problématique. Dans le cas d'un avion, la masse au décollage et à l'atterrissage reste constante, contrairement à un réservoir qui se vide et à même poids. De surcroît, la batterie offre beaucoup moins d'autonomie que le carburant d'un moteur thermique.

Et si la cellule de l'avion était la batterie ? Une carlingue qui servirait également à délivrer de l'énergie et qui augmenterait de fait la capacité d'accueil, en allégeant la masse globale. Cette batterie structurelle, c'est le projet mené depuis 2007 par des chercheurs de l'Université de technologie de Chalmers et du KTH Royal Institute of Technology en Suède.

Une invention qui pourrait être répliquée pour tout élément structurel, qu'il s'agisse des murs d'une maison, d'un bateau... Plus que l'habitation, ou l'aviation, c'est au niveau des véhicules roulants que cette batterie structurelle pourrait présenter une véritable révolution.

Aujourd'hui, le châssis de l'auto est spécialement conçu pour contenir les batteries nécessaires à son autonomie. En plus de leur poids, elle occupe une place considérable sous le plancher. Avec le projet des chercheurs, ce même châssis ou la carrosserie pourraient être la source d'énergie.