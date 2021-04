Enseignement supérieur : Benziane annonce de nouvelles infrastructures à Alger

Des écoles nationales supérieures et instituts spécialisés « répondant aux exigences des métiers de demain » verront le jour bientôt afin de renforcer le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Alger, a annoncé ce lundi le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane.

« La wilaya d'Alger accueillera "deux nouvelles écoles nationales au niveau du pôle technologique de Sidi Abdellah ainsi que d'autres écoles, instituts spécialisés et établissements de recherche et économiques, l'objectif étant de mettre en place un pôle scientifique et technologique d'excellence », a indiqué M. Benziane lors d’une allocution prononcée à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la création de l'USTHB.

Le premier responsable du secteur a affirmé que « ces infrastructures universitaires devront assurer des formations répondant aux exigences des métiers de demain à l'ère du numérique et de l'innovation technologique ».

En outre, M. Benziane a soutenu que l'inauguration d'un groupe de laboratoires de recherche au niveau de l'Ecole nationale Polytechnique (ENP) d'El Harrach, composé de 12 laboratoires de recherche, une (1) plateforme technologique d'analyses physico-chimiques qui comprend 6 unités de recherche et une (1) maison des sciences à l'université Houari Boumediene des sciences et technologies, s'inscrit dans le cadre du "renforcement des capacités pédagogiques et de recherche de la wilaya d'Alger".

Et de rappeler, par là même, que la wilaya d'Alger comptait 19 établissements universitaires, 12 écoles supérieures et (2) Ecoles normales supérieures (ENS) accueillant 152.364 étudiants dans toutes les spécialités confondues encadrés par 9.453 professeurs de différents grades.