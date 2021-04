Lutte contre la Covid-19 : la Radio Algérienne organise, ce mercredi, une journée fil rouge à travers l'ensemble de ses chaînes

Engagée dans la lutte contre la Covid-19, la Radio Algérienne consacre une nouvelle journée fil rouge, ce mercredi 28 avril, à la sensibilisation contre cette pandémie. À cet effet, l’ensemble des chaînes nationales et régionales adaptent leurs programmes, durant ces 24 heures.

Devant l’urgence de la situation et afin de faire face au regain « plus » qu’inquiétant du nombre de contaminations constaté dernièrement, notamment après l’apparition en Algérie des variants anglais et nigérian de la Covid-19, conjugué au relâchement observé chez la population compte au respect des mesures barrières et des règles de prévention de manière général, la Radio Algérienne se mobilise.

Fidèle a ses valeurs et à son devoir de service public, la Radio Algérienne va ainsi consacrer une nouvelle journée fil rouge avec l’adaptation contenu des programmes existants de ses Chaînes nationales, thématiques et régionales à cette cause qui nous concerne tous, à savoir, la lutte contre la prolifération de ce virus chez nous.

De ce fait, des émissions « spécialisées » seront préparées et des reportages « ciblés » seront réalisés à travers l’ensemble du territoire national. En outre, des émissions « débats » viendront enrichir ce programme dans le but d’apporter des éclaircissements et des éclairages sur la situation sanitaire qui prévôt dans le pays.