Début de la collecte de Zakat El-Fitr dans les mosquées du pays

La collecte de Zakat El-Fitr a été débutée aujourd’hui dans les mosquées du pays conformément aux instructions du ministère des Affaires religieuses et des wakfs.

Les imams et les comités des mosquées sont mobilisés pour la réussite de cette opération. Selon, le directeur des affaires religieuses au niveau de la wilaya d’Oran, Messouad Amrouche les muftis ont jugé qu’il était possible de s’acquitter de la zakat, 15 jours à l’avance. « Aux 27e ou 28e jours du Ramadhan, on commence à distribuer la Zakat El-Fitr au profit des nécessiteux », a-t-il expliqué au correspondant de la chaine 3 à Oran.

La Zakat El-Fitr a été fixée cette année à 120 Da par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Ce montant est fixé cette année à 120 Da, soit un « Saâ » (une mesure de 2 kg) de nourriture des Algériens.