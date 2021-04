Charfi : « plus de 1,2 million de formulaires de candidature retirés »

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a annoncé mardi à Alger que plus de 1,2 million de formulaires de candidature ont été retirés par les candidats aux élections législatives du 12 juin prochain et 4.882 dossiers de candidature ont été retirés par les partis politiques et les candidats indépendants.

Intervenant à l'occasion d'une conférence de presse animée au siège de l'ANIE, M.Charfi a précisé que "1 249 000 de formulaires de souscription individuelle ont été retirés, en sus de 4 882 dossiers retirés par les partis politiques et les candidats libres", ajoutant que l'ANIE a enregistré "le retrait de 1813 dossiers par 53 partis politiques agréés".

Le président de l'ANIE a fait savoir que 473 000 formulaires ont été retirés au niveau national et 86 000 à l'étranger.

Pour rappel, le délai de dépôt des dossiers de candidatures aux législatives du 12 juin expire ce mardi à minuit, conformément à l'ordonnance, signée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral.

Initialement prévu le jeudi 22 avril, le délai de dépôt des dossiers de candidatures a été prorogé de cinq jours à la demande de l'ANIE.

(APS)