L’OPEP + décide de maintenir les niveaux de production inchangés

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d'Opep+, ont décidé mardi lors de leur 16ème réunion ministérielle, de poursuivre les niveaux d'ajustement de la production fixés début avril, compte tenu des incertitudes qui prévalent sur la reprise de la demande.

"La réunion ministérielle a décidé de la poursuite de la mise en oeuvre de la décision d'ajustement de la production de la 15e réunion ministérielle de l'Opep et non-Opep", est-il indiqué dans le communiqué final de la réunion, tenue cet après-midi par visioconférence.

L'Opep+ avait décidé lors de sa précédente réunion, tenue le 1er avril, d'augmenter graduellement son niveau de production, de 350.000 barils par jour en mai puis d'autant en juin, et de 450.000 barils par jour en juillet.

Lors de cette réunion, coprésidée par le ministre de l'Energie saoudien, le prince Abdul Aziz ben Salman, et le vice-Premier ministre de la Russie, Alexander Novak, les membres de l'Opep + ont fait observer que les cas de la Covid-19 sont en augmentation dans un certain nombre de pays, malgré les campagnes de vaccination en cours, et que la résurgence pourrait entraver la reprise de la demande économique et pétrolière.

"Tous les pays participants doivent rester vigilants et flexibles compte tenu des conditions de marché incertaines", souligne le communiqué final de la réunion.

Par ailleurs, les pays membres de l'Opep + ont fait état à cette occasion de la poursuite de la reprise de l'économie mondiale, soutenue par des niveaux sans précédent de soutien monétaire et budgétaire, tout en notant que la reprise devrait s'accélérer au second semestre.

Le communiqué final a évoqué aussi les niveaux des stocks commerciaux des pays de l'OCDE, en soulignant qu'ils avaient augmenté de 14,4 millions de barils (MB) en mars 2021.

Un taux de conformité de 115 %

Lors de leur 16ème réunion ministérielle, les pays de l'Opep + ont examiné également le rapport mensuel préparé par le Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), ainsi que les données sur la production de pétrole brut pour le mois de mars 2021.

Ainsi, il en ressort que le taux conformité globale aux ajustements de production était de 115% en mars 2021, renforçant, selon le communiqué, "la tendance à une forte conformité des niveaux de réduction".

Les pays membres de l'alliance qui n'ont pas encore atteint le taux minimal de conformité à 100% ont été invités à compenser les volumes surproduits, selon le communiqué.

En outre, des pays participants à la Déclaration de coopération se sont engagés à se conformer pleinement et à compenser les déficits d'ajustement antérieurs, et ce, avant la fin de septembre prochain.

A ce propos, la 16ème réunion a souligné "l'importance d'accélérer sans délai les efforts de rééquilibrage du marché".

Les membres de l'Opep+ ont noté "avec gratitude" le rajustement volontaire supplémentaire significatif de l'offre de 1 mb/j effectué par l'Arabie saoudite en avril 2021 et un retour "progressif" de ses volumes en mai, juin et juillet 2021.

Il a été convenu également par les pays membres de l'Opep + de tenir la 30ème réunion du JMMC ainsi que la 17ème réunion ministérielle le 1er juin prochain.