Russie : la liste des pays "inamicaux" sera bientôt diffusée

La liste des pays "inamicaux" envers la Russie sera bientôt diffusée, a révélé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rapporte l'agence de presse Sputnik.

"Le gouvernement s’en occupe actuellement selon les instructions du Président. Nous participons à ce travail, de même que d’autres structures concernées", a fait savoir M. Lavrov dans une interview à Sputnik, publiée mercredi.

"Mais je ne voudrais pas aller trop vite maintenant: nous ne voulons pas inscrire sur cette liste, sans distinction ni fondement, tout pays qui dirait quelque part quelque chose de mal à l’égard de la Russie", a-t-il ajouté, assurant : "nos décisions seront fondées sur une analyse profonde des situations et sur les opportunités de mener nos affaires avec ce pays d’une façon différente".

"Si nous arrivons à la conclusion que nous ne parvenons pas à agir autrement, je pense que cette liste va, bien sûr, régulièrement se compléter. Ce n’est pas pour autant un papier mort, nous allons, naturellement, le réviser au fur et à mesure que nos relations avec un Etat en particulier se développeront", a-t-il poursuivi.

Des capitales occidentales ont multiplié ces dernières semaines les expulsions de diplomates russes pour accusations d"'espionnage", de "cyber-attaques" ou d"'ingérence électorale".

En retour, Moscou a pris quasi systématiquement des mesures de représailles et expulsé des diplomates des pays concernés.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a dénoncé "l'absurdité" des accusations de Prague, qui a récemment affirmé que Moscou était à l'origine de l'explosion d'un dépôt de munitions en République tchèque, suscitant une crise diplomatique entre les deux pays.

Lors de l'interview, le chef de la diplomatie russe a évoqué de nombreux sujets d’actualité, dont le conflit dans l'est de l'Ukraine, les relations avec les Etats-Unis et l’Occident et le vaccin russe anti-Covid-19, Spoutnik V.