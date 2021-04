Covid-19 : le personnel médical est à bout de force

La hausse des contaminations au Coronavirus en Algérie a créé une pression sur le personnel médical qui subit une hausse des contaminations au sein de ses effectifs, notamment après l’apparition des variants nigériens et britanniques du même virus. De ce fait le personnel de santé se retrouve confronté à une fatigue extrême face à la situation.

Soumis à des surcharges de travail, dans des conditions de stresse intense, « les professionnels de la santé sont fatigués, ils sont surmenés, ils sont au bout de leurs forces », a soulevé, Lyes Merrabett, président du syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), lors de son passage aux ondes de la Radio chaîne 3.

« On manque des moyens de protection, notamment en quantité, ce qui explique le fait qu’il y a de plus en plus de personnels contaminés et malades au sein de l’équipe soignante », a-t-il indiqué.

Le corps médical qui fait face depuis plus d’un an à cette maladie et « qui est fatigué et contaminé tout le temps », a-t-il ajouté. Dans ces conditions, le président du Syndicat n’a pas manqué de réitérer l’appel à la population pour plus de respect des mesures de préventions et la vigilance.