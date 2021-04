L'OMS réitère son appui "indéfectible" au gouvernement algérien en matière de santé

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré, mercredi, par la voix de son représentant en Algérie, François Nguessan, son appui "indéfectible" au gouvernement algérien en matière de santé et de "bien être" de la population algérienne.

"En 2019, l'OMS a appuyé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en Algérie dans l'élaboration de référentiel de lutte et prévention contre les cancérigènes professionnelles dans le cadre de son programme de lutte contre les maladies non transmissibles", a souligné M.François Nguessan lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

"Ceci n'était qu'une première étape, puisqu'il est inscrit dans le programme de coopération 2021, l'élaboration d'un plan national de santé au travail qui permettra de définir des interventions normalisées selon les directives et les normes de l'OMS et qui inclura évidemment un axe sur les épidémies et les pandémies sur la base des enseignements que nous continuons de tirer de la pandémie de la Covid-19", a-t-il précisé.

S'agissant de la lutte conte Covid-19, le représentant de l'OMS a indiqué que le gouvernement algérien a fait des "efforts considérables" depuis le début de la pandémie, estimant que la gestion de la situation liée à l'épidémie est sur la "bonne voie", car des "progrès" ont été accomplis en matière de prévention.

(APS)