Vaccins anti-covid-19: l'Algérie recevra des quantités supplémentaires dans les prochaines 48 heures

L’Algérie recevra dans les prochaines 48 heures des vaccins anti-covid 19 provenant de la Russie et de la Chine avant de procéder à la vaccination des citoyens au niveau des hôpitaux et des cliniques, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Dans une déclaration accordée à la Radio chaîne 3, Abderrahmane Benbouzid, a souligné que « l’Algérie recevra des vaccins russe, chinois, en l’espace d’un jour à deux qui seront répartis à travers les hôpitaux et cliniques pour la vaccination des citoyens ».

Le ministre a indiqué que le monde entier traverse une phase difficile et même les pays producteurs du vaccin enregistrent un manque pour la vaccination de leurs citoyens.

A cet effet, le ministre a rappelé les démarches entreprises par l’Algérie depuis le début de la pandémie auprès des pays producteurs du vaccin et l’établissement de conventions dans ce sens, mieux encore l’Algérie a même payé des vaccins qu’elle n’a pas encore reçus à ce jour.

A une question sur la récente hausse du nombre de cas et de décès et de l’éventualité d'une troisième vague de la pandémie, le ministre a souligné l’importance de se conformer aux mesures préventives, notamment le port du masque de protection et la distanciation physique, car le vaccin « n’est pas l’unique solution », a-t-il conclu.