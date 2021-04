Le SNAPAP appelle à unifier les positions et à faire face "aux ennemis de l’intérieur et de l’extérieur"

Le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) a appelé, jeudi, les forces nationales à unifier leurs positions, placer l’Algérie au dessus de toute considération et faire face aux ennemis de l’intérieur et de l’extérieur pour défendre le pays et l’unité de son peuple et de son territoire.

Le syndicat a souligné que le peuple algérien "est conscient des défis et des développements et en parfaite connaissance de tous les plans visant à diviser le pays et les constantes de la nation, mais demeure déterminé à barrer la route aux ennemis en tout temps et en tout lieu".

Après avoir dénoncé les voix "pessimistes qui s’élèvent ces derniers temps venant des sbires qui font allégeance à leurs maîtres parmi les traitres de l’intérieur et les ennemis de l’extérieur pour déstabiliser le pays et l’unité nationale", le SNAPAP a considéré que ces manœuvres "sont exécutées par un groupe qui, sans aucune appartenance à cette nation, tente de faire barrage au processus de l’Etat moderne".

Le SNAPAP comme tout le peuple algérien, "restera solidaire avec les enfants honnêtes de la nation et ceux de l’armée pour préserver l’unité de la nation".

(APS)