Une opération d'exportation de 81.000 litres d’oxygène médical liquide vers la Tunisie a été lancée par la Société algérienne privée spécialisée dans la production de gaz industriels (Calgaz-Algérie), a-t-on appris jeudi des responsables de son unité d’Ouargla.

Il s’agit ainsi de trois camions-citernes d’une capacité de 27.000 litres chacun, ayant pris le départ jeudi à zéro heure depuis Ouargla en direction de la Tunisie via le poste frontalier algéro-tunisien de Bouchebka, dans la wilaya de Tébessa, a précisé à l'APS le directeur de l'unité d'Ouargla de Calgaz-Algérie.

Deuxième du genre après celle effectuée en novembre dernier, l'opération intervient en application d'un contrat de partenariat portant sur l’approvisionnement de gaz industriels, l'oxygène et l’azote liquéfiés notamment, a souligné M. Nadjib Khedim.

D’une capacité de production journalière de 334 tonnes et disposant d’une large flotte de distribution permettant d’assurer l’acheminement de ses produits à ses clients, Calgaz-Algérie compte deux unités implantées à proximité de zones pétrolières et gazières stratégiques, dans les wilayas d’Ouargla et Laghouat, a-t-il rappelé.

Approvisionner les structures hospitalières en oxygène liquide fait partie des activités de l’entreprise qui a alimenté, l’an dernier, plus de 250 structures hospitalières à travers le pays en oxygène médical liquide, à titre gracieux, dans le cadre d’une action de solidarité face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus, a-t-il encore fait savoir.