Dévouement, engagement et courage... Portraits de travailleurs

À l'occasion du 1er mai, la Radio Algérienne rend hommage aux travailleurs, notamment ceux chargés d'une mission de service public, dans une série de vidéos portraits.

Il y a d'abord la dévouée Docteur Salima Sahraoui. La médecine de proximité occupe le quotidien de cette généraliste. Après plus de 15 années passées à prodiguer des soins à l'Etablissement public de santé de proximité de Bouzaréah, dans les hauteurs de la capitale, le Dr Sahraoui a su tisser d'étroits liens avec ses patients. Son rôle est d'autant plus important en ces temps de pandémie. En plus de coordonner la prise en charge quotidienne des patients, le Dr Sahraoui supervise également l'opération de vaccination anti-Covid 19.

L'engagement

Au coeur du vieil Alger, la commune de Belouizdad est connue pour son activité commerciale intense, la densité de sa population mais aussi, pour les bouchons et les difficultés de stationnement. La gestion de ce carrefour, qui attire les Algériens des quatre coins du pays, est confiée au commissaire de police Hideb Lakhdar, Chef de la 9e Sûreté Urbaine de la commune de Belouizdad, à Hussein Dey. Particulièrement durant le mois de Ramadhan, c'est avec beaucoup de souplesse et de sensibilisation que, lui et ses éléments, accomplissent leur mission, au plus près de la population.

Le courage

Ils balayent nos rues, collectent nos ordures et effacent les traces de notre consommation. Une consommation parfois excessive qui mène au gaspillage. Salah Eddine Benchalabi, chef de section Tri sélectif et balayage mécanique à Net Com, à Alger, fait de la récupération du pain sa priorité. Dans la discrétion et armés d'une bonne dose de courage, les agents de propreté accomplissent cette tache ingrate, pourtant nécessaire.