OMS : l’Afrique face à un risque élevé de résurgence de la Covid-19

L'Afrique fait face à un risque accru de résurgence de la pandémie de coronavirus (Covid-19) en raison notamment du faible respect des mesures de santé publique, des rassemblements de masse et des faibles taux de dépistage et de vaccination, souligne l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon une évaluation des risques de 46 pays menée par l’organisme onusien, trois pays sont confrontés à un risque très élevé de résurgence du Covid-19, 20 font face à un risque élevé, 22 à risque modéré et un seul pays est à faible risque.

Le risque a été estimé en utilisant sept indicateurs avec des données des quatre dernières semaines, y compris les cas de Covid-19 par million de personnes, le pourcentage de changement dans les nouveaux cas, le pourcentage de changement des nouveaux décès, le nombre de reproducteurs (la vitesse à laquelle une infection se propage), la tendance pandémique, le nombre hebdomadaire moyen de tests pour 10 000 personnes, et le pourcentage de la population ayant reçu au moins une dose de vaccin, explique l’OMS.

Avec plus de 4,5 millions de cas confirmés et plus de 120 000 décès à ce jour, le continent n'a pas connu de flambée de cas depuis janvier et la courbe épidémique plafonne depuis six semaines.

Cependant, « le nombre relativement faible de cas a encouragé la complaisance et il y a des signes d'un respect réduit des mesures préventives », fait remarquer l’institution sanitaire mondiale.

Les récents rassemblements politiques dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Kenya ont provoqué un pic de nouveaux cas.

Les prochaines élections à Cabo Verde, en Ethiopie, en Gambie, à Sao Tomé-et-Principe et en Zambie pourraient déclencher une augmentation des cas en raison de rassemblements de masse, alerte l’OMS.

« La flambée dévastatrice de cas et de décès en Inde, et l'augmentation dans d'autres régions du monde sont des signes clairs que la pandémie n'est pas encore terminée dans les pays africains. Une nouvelle recrudescence des infections au Covid-19 est un risque réel dans de nombreux pays même si le nombre de cas dans la région ces dernières semaines semble stable », a déclaré le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti.

Le nombre de cas en Afrique dépasse les 4,55 millions

Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), le nombre de cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus en Afrique a atteint 4.550.156 jusqu'à vendredi.

Le CDC Afrique a déclaré que le nombre de décès dus à la COVID-19 s'élevait à 121.556, tandis que 4.093.170 patients sur le continent avaient guéri de la maladie.

L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Ethiopie et l'Egypte sont les pays ayant compté les plus nombreux cas d'infection sur le continent, selon le CDC Afrique.

En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la région la plus touchée, suivie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est, tandis que l'Afrique centrale est la région la moins touchée du continent, selon l'agence sanitaire africaine.

L'Afrique du Sud a enregistré 1.579.536 cas, soit le plus grand nombre d'infections parmi les pays africains, suivie par le Maroc (510.886 cas) et la Tunisie (307.215 cas).