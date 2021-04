Denis Lavagne : « C’est un bon tirage pour nous »

L’entraineur de la JS Kabylie, Denis Lavagne, a estimé ce vendredi que le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) est abordable, notamment, parce que son équipe va éviter les longs déplacements.

Effectué cet après-midi au Caire, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la CAF a donné lieu à un derby maghrébin très intéressant. En effet, la JSK, seul représentant algérien dans cette compétition, a hérité de la formation tunisienne du CS Sfaxien.

« Dans l’ensemble c’est un bon tirage, car nous avons un déplacement pas trop loin et c’est d’ailleurs ce que j’espérer. Au niveau sportif, il n’y a pas de bon ou de mauvais tirage du moment que toutes les équipes se valent », a déclaré le technicien français à la page Facebook de la JSK.

« Il n’y a pas d’adversaire facile et les équipes qui sont arrivées à ce stade sont de qualité. De son côté, le Sfax est une équipe qui a l’expérience de cette compétition. Donc, il faut bien préparer les matchs, les jouer et tenter d’aller le plus loin », a-t-il ajouté.

Les Canaris joueront la manche aller à Sfax, les 14,15 ou 16 mai, avant de recevoir le CSS lors de la manche retour prévue les 21, 22 ou 23 mai.

En cas de qualification, les Lions du Djurdjura affronteront le vainqueur de la confrontation mettant aux prises les Camerounais du Coton Sport et les Sénégalais de Jaraaf.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia