Beldjoud appelle les walis à mobiliser tous les moyens pour la mise en œuvre des mesures anti-Covid-19

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a appelé les walis de la République à mobiliser tous les moyens pour la mise en œuvre des mesures anti-Covid-19, soulignant la nécessité de relever le niveau de vigilance sur le plan local, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Dans le cadre des réunions de coordination périodiques, M. Beldjoud a présidé une réunion par visioconférence avec les walis de la République consacrée au débat de plusieurs dossiers d'actualité, dont l'évolution de la situation épidémiologique liée à la pandémie du coronavirus, rappelant les dernières instructions données par le Président de la République.

Le ministre a appelé, dans ce cadre, les walis à "mobiliser tous les moyens matériels et humains pour la mise en œuvre des mesures décidées, notamment le durcissement du contrôle du respect des mesures préventives et l'intensification des campagnes de sensibilisation à l'application rigoureuse du protocole préventif, en partenariat avec les acteurs du mouvement associatif".

Il a souligné "la nécessité de relever le niveau de vigilance au plan local et de veiller à l'actualisation constante des enquêtes épidémiologiques, de manière à juguler l'apparition de nouveaux foyers et maitriser la tendance ascendante des cas", ajoute le communiqué.

Dans un autre contexte, la réunion a permis "d'examiner les mesures prises au niveau local, afin d'assurer l'accompagnement logistique de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), dans le cadre de la préparation des prochaines élections législatives".

Il a été également question de l'évaluation de l'état d'avancement des programmes de développement local, en particulier les projets lancés pour remédier à certaines lacunes enregistrées, avec un rappel renouvelé de "la nécessité d'être constamment à l'écoute des préoccupations des citoyens et des représentants de la société civile, et de prendre les mesures à même d'assurer leur prise en charge" , en sus de la question de l’hygiène publique et de l’amélioration du cadre de vie.

En prévision de la saison estivale, la réunion a été l'occasion d'étudier les mesures préparatoires prises pour assurer des conditions optimales afin d'assurer le bon déroulement de la prochaine saison estivale, en coordination avec les différents secteurs, selon la même source.(APS)