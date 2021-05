Naftal réceptionne un nouveau navire caboteur-ravitailleur

La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers (Naftal) a réceptionné samedi au port d'Alger, un nouveau navire caboteur-ravitailleur, dénommé le "MT-Tolga", d'une capacité de 4.500 tonnes, destiné à approvisionner les navires nationaux et internationaux en carburants, notamment en haute mer.

L'objectif de cette nouvelle acquisition est "exclusivement" économique et vise le ravitaillement de navires nationaux et étrangers en mer Méditerranée et au-delà, a affirmé le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, lors de la cérémonie de réception de ce navire, qui a vu la présence de plusieurs ministres du gouvernement.

"Chaque année, 12.000 navires étrangers traversent les eaux territoriales algériennes sans qu'on en tire bénéfice économiquement", a fait observer M. Arkab, ajoutant que ce nouveau navire doit profiter au marché national, en assurant le transport des produits pétroliers du terminal d'Arzew vers l'Est du pays et depuis la raffinerie de Skikda vers les autres wilayas côtières.

Long de 83 mètres et doté d'une capacité de transport de 4.000 tonnes de fuel et de 500 tonnes de gasoil, le navire a été construit par un opérateur néerlandais au niveau d'un chantier naval chinois pour un coût total de 16,7 millions d'euros.

Deux autres navires d'une capacité de 2.500 tonnes seront également réceptionnés d'ici la fin du premier semestre de l'année en cours.

De plus, la société Naftal est en voie de finaliser un projet d'acquisition de trois autres navires devant capter davantage de navires transitant la Méditerranée, ce qui va lui permettre de hisser ses recettes en devises.

Intervenant lors de cette cérémonie, le PDG de Naftal, Kamel Benfriha, a relevé l'intérêt de cette nouvelle acquisition, affirmant que la société n'a pas renouvelé sa flotte depuis plusieurs années.

"Nos anciens ravitailleurs ne répondaient pas aux spécifications techniques pour approvisionner les navires en mer", a-t-il noté.

Grâce aux nouvelles acquisitions, l'entreprise Naftal prévoit de commercialiser près de 450.000 tonnes de carburant annuellement au profit des navires nationaux et internationaux, a souligné M. Benfriha, tout en mettant en avant l'avantage concurrentiel que possède la société en matière de la qualité du carburant, à savoir le fuel-BTS (qui possède une basse teneur en soufre), "très demandé" par les clients internationaux.

APS