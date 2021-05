Oran : des soirées musicales virtuelles en direct sur le Net

Des soirées musicales virtuelles, organisées par l’Association culturelle des arts modernes d’Oran, seront diffusées en direct sur le net à compter du lundi prochain, dans le cadre de l’animation des soirées de Ramadhan, a-t-on appris du président de cette association.

Souag Mokhtar, artiste, auteur et compositeur a indiqué, à l’APS, que sept soirées virtuelles en direct sont programmées à compter de lundi prochain, ajoutant que le programme prévoit des chansons raï et oranaises, ainsi que de la musique pour les jeunes.

Le même responsable, qui a précisé que ces soirées sont virtuelles en raison des mesures de prévention contre le covid-19, a souligné que "ces soirées ont un double objectif, le premier est d’apporter notre contribution dans l’animation des soirées de ce mois sacré de Ramadhan et le second est de faire travailler les artistes, sévèrement touchés par la pandémie, et qui depuis des mois sont sans travail à cause de l’arrêt des activités culturelles en public".

Le président de l’Association culturelle des arts modernes a fait savoir que ces soirées, qui seront diffusées à partir du nouveau siège de la direction de la culture d’Oran, sont organisées avec la contribution de la Direction générale de la culture et des Arts et de l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA).

APS