Covid-19 en Inde : un premier lot du vaccin russe Sputnik-V réceptionné

L'Inde a réceptionné samedi un premier lot de 150.000 doses du vaccin russe Sputnik-V anti-Covid19, alors que le pays fait face à une vague virulente de la pandémie.

"Un premier lot contenant 150.000 doses du vaccin russe Sputnik V est arrivé à Hyderabad", a annoncé le Dr Reddy's Labs, le distributeur agréé du vaccin en Inde, cité par des médias.

Cette première livraison fait partie d'un lot de 125 millions de doses que le Fonds d'investissement direct russe (RDIF), en charge de la commercialisation du vaccin à l'étranger, s'est engagé à envoyer à l'Inde.

L'arrivée du vaccin devrait soutenir les efforts du pays de 1,3 milliard d'habitants pour intensifier l'inoculation de ses citoyens alors que la troisième phase de la campagne de vaccination au profit des personnes de 18 ans et plus a débuté samedi.

Sputnik V a été le troisième vaccin à être approuvé en Inde après le Covishield de l'Université d'Oxford-AstraZeneca et le Covaxin fabriqué par la société indienne Bharat Biotech.

Le pays, qui s'enfonce dans une crise sanitaire sans précédent, compte à ce jour plus de 19 millions de cas de coronavirus et plus de 211.000 décès.