Malika Bendouda : Blaha Benziane, une "immense perte pour la culture algérienne"

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a salué, dans un message de condoléances, la mémoire de l'acteur Blaha Benziane, décédé dimanche soir à Oran, regrettant cette "immense perte pour la culture algérienne".

Dans un message adressé à la famille du défunt, la ministre a salué "la spontanéité et le talent" de cet acteur qui a "su gagner l'admiration et l'amour du public algérien" et dont le nom "restera gravé dans l'histoire de la comédie algérienne".

Le comédien Blaha Benziane s'est éteint dans la nuit de dimanche à l'âge de 68 ans des suites d'une maladie cardiaque.

Passionné de théâtre et de poésie populaire, Blaha Benziane a commencé sa formation dans le 4e Art au début des années 1970 pour fouler les planches du théâtre d'Oran en compagnie de Sirat Boumediene, de Ghouti Azri, de Brahi et Fadhila Hachmaoui ou encore du dramaturge et metteur en scène Abdelkader Alloula.

Il avait également œuvré dans des associations culturelles et compagnies de théâtre dans la ville d'Oran, en plus d'animer des programmes dédiés à la poésie populaire au Tro.

Il a également connu un plus grand succès en collaborant avec le réalisateur Djaafer Gacem dans des sitcoms comme "Djemai Family" ou plus récemment "Achour El Acher".

Il s'est distingué dans plusieurs rôles, notamment dans le film "De l'autre côté de la mer" en 1997, "Ness mlah City" 1 et 2 en 2004 et 2005, "Djemai family" en 2008, 2009 et 2011, "Boudhaou" en 2014 et "Achour El-Aacher" 1,2 et 3 en 2015, 2017 et 2021, dans lequel il campait le rôle de Nouri.

Le regretté comédien a également joué le premier rôle dans le film "Ramdane fi mariken" ainsi que "Rais Korso" en 2019.

La dernière pièce de théâtre dans laquelle il a participé est "Toufah" de Abdelkader Alloula.

Le comédien Benziane a été inhumé, lundi après la prière d'El Asr au cimetière "Sidi Lakhdar" de la ville de Sig, wilaya de Mascara, en présence des autorités locales de la wilaya et de ses collègues artistes et comédiens, ainsi que de nombreux citoyens.