Inondations à l'est de Médéa: le bilan s’alourdit à quatre morts

Cinq personnes sont décédées durant les dernières 24 heures à Médéa et M'sila suite à des intempéries et des pluies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, a indiqué mardi un communiqué de la protection civile.

Le dernier bilan des intempéries durant les dernières 24 heures fait état de 5 morts, dont 4 emportés par les eaux de pluie à Beni-Slimane (Médéa).

Il s'agit d'un homme de 52 ans qui a été repêché à la cité du 1 novembre 1954, une fille de treize (13) ans repêchée au centre des sourds-muets, un inconnu de 35 ans repêché à Oued Zarouatia et un autre homme de 55 ans repêché dans la même localité.

A Oued El-Maleh, les éléments de la protection civile sont intervenus pour secourir deux (02) filles qui se sont trouvées coincées au bord de l'Oued (les deux filles sont en bonne santé).

Au niveau de la commune de Sidi-Naamane, la route nationale RN18 a été coupée à la circulation à cause de la crue des eaux de l'Oued El Maleh. A la commune d'El Guelb El Kbir, 13 têtes ovines ont péries suite à l'effondrement du plafond d'une écurie à Douar Ouled Hadj. A la commune d'El-Azizia, la RN 08 a été coupée à la circulation à cause de la montée des eaux de pluie à la localité Mouzoubia, tandis qu'à la commune de Beni Slimane, les eaux de pluies ont été pompées au centre ville. L'opération est en cours et aucun dommage n'a été enregistré.

A la commune de Beni Slimane, des effondrements partiels de murs de l'école des sourds-muets et de l'hôpital local ont été enregistrés, outre 116 véhicules touristiques, 15 camions et 2 ambulances endommagés en raison des inondations.

A M'sila, le corps sans vie d'une fille a été repêché à l'Oued Magra au lieu dit village Lahdjel (commune et daïra de Magra), lequel a été transféré à la morgue de l'hôpital local.

Au niveau de la wilaya d'Oum El Bouaghi, précisément à la commune Ksar Sbahi, des interventions ont été enregistrées pour le pompage des eaux au niveau des quartiers, sans déplorer de pertes, a précisé la source, ajoutant qu'au niveau de la commune Ain Khadra, une personne coincée à l'intérieur de son véhicule a été secourue, tandis qu'au niveau de la commune Souamaâ, des interventions pour le pompage d'eau de pluies ont eu lieu au niveau du collège "Chahid Khebrani Ziane" et des logements de fonctions à l'intérieur du collège. Aucune perte n'a été déplorée.

A la wilaya de Tissemsilt, les agents de la Protection civile sont intervenus pour le pompage des eaux de pluies aux villages Douar Ouled Aïcha, Douar El Abayes et Douar El Houabi. Aucune perte n'a été enregistrée, conclut le communiqué.