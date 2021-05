Lancement des inscriptions en ligne pour l’intégration professionnelle des sportifs d’élite

Après avoir mis en place le cadre légal permettant aux athlètes d’élite de s’insérer professionnellement, le ministère de la Jeunesse et des Sports lance désormais une plateforme numérique (https://survey.mjs.gov.dz), pour leur permettre de s’inscrire à distance.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le MJS appelle les sportifs d’élite à s’inscrire sur la plateforme pour pouvoir bénéficier des mesures d’insertion et de promotion professionnelle, prévues par arrêté interministériel. Publié au Journal Officiel numéro 28, cet arrêté fixe les modalités d’accès, des athlètes d’élites, à des postes d’emploi gérés par le ministère chargé des sports et dans d’autres corps de l’administration publique, ainsi que leur détachement.

Des postes tels « qu'éducateur en activités physiques et sportives, éducateur principal en activités physiques et sportives ou consultant sportif », seront désormais accessibles aux sportifs d’élite. L’inscription sur Internet assure « un traitement transparent de l'ensemble des demandes », précise le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports.