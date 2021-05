Intempéries : reprise de la recherche d'une personne disparue à Boussaâda

La Direction de la protection civile de la wilaya de M’sila a annoncé ce vendredi la reprise de l'opération de recherche d'une personne disparue emportée par les crues à Boussaâda, suite aux intempéries ayant causé des dommages matériels et la coupure de routes nationales et de wilayas dans plusieurs wilayas.

Selon la même source, l’opération a repris à 06h00 du matin et se déroule au niveau de fleuve dit « Djenane El Roumi ». Elle voie la mobilisation de 165 agents de différents grades, soutenus par une équipe de plongeurs et une autre spécialisée dans la recherche et le sauvetage en terrains accidentés.

Il convient de rappeler que quatre personnes ont péri, durant les dernières 24 heures dans la wilaya de M'Sila, victimes des crues provoquées par les pluies torrentielles.