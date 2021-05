Abdelkrim Ouakali rate la qualification pour les JO

Abdelkrim Ouakali (77 Kg) n’ira pas à Tokyo (Japon). Le lutteur algérien a raté la qualification pour les Jeux Olympiques après sa défaite, ce dimanche à Sofia en Bulgarie, en quarts de finale du tournoi pré-olympique.

Il n’y aura pas de 9e lutteur algérien au rendez-vous tokyoïte. Une nouvelle fois, Ouakali a échoué dans sa quête pour décrocher le précieux sésame, après avoir raté la qualification au tournoi "Afrique-Océanie", disputé le mois dernier à Hammamet (Tunisie).

Tombeur du Suisse, Nicolas Peter Christen, et de l'Espagnol, Yuisralembert Perez, le champion d’Afrique n’a pas fait le poids face au vice-champion du monde 2019. En effet, Ouakali a été sèchement battu par l'Azéri Rafig Huseynov.

Pour rappel, la lutte algérienne a réalisé une performance historique à Hammamet en qualifiant huit athlètes pour les prochains JO. Il s’agit de : Kherbache Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg), Mohamed Fardj (97 kg) et Djahid Berrahal (125 kg), en lutte libre et Abdelkrim Fergat (60 kg) et Abdelmalek Merabet (67 kg), Sid Azara Bachir (87 Kg) et Adem Boudjemline (97 kg) en lutte gréco-romaine.

À un peu plus de deux mois des JO, l’Algérie a déjà qualifié 34 athlètes, dont le dernier en date est Hichem Bouchicha (3000m steeple).