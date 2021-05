Déstockage de quantités supplémentaires de pomme de terre à travers 6 wilayas

L'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV) a annoncé dimanche avoir procédé au déstockage de quantités supplémentaires de pomme de terre à travers six (6) wilayas du pays en vue de stabiliser les prix et de contrer les spéculateurs.

L'ONILEV a précisé, sur son compte Facebook, que cette cinquième opération de déstockage avait été réalisée en collaboration avec neuf (9) opérateurs à travers six (6) wilayas: Alger, Boumerdes, Aïn Defla, Médéa, Bouira et Relizane.

D'autres quantités de pomme de terre seront déstockées et injectées dans les marchés de gros en fonction des besoins, selon la même source.

Cette opération vise à stabiliser les prix et à contrer les spéculateurs en approvisionnant les marchés de gros de quantités suffisantes de ce produit de large consommation, notamment en prévision de l'Aïd El-Fitr et de la reprise d'activité des restaurants, à l'arrêt pendant le mois de Ramadhan, a précisé l'ONILEV.

APS