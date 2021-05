Ligue 1 Française : Delort, Ferhat, Boudaoui et El Melali buteurs

Les internationaux algériens évoluant dans le championnat français de Ligue 1, à savoir, Andy Delort, Zinedine Ferhat, Hichem Boudaoui et Farid El Melali se sont mis en évidence, ce dimanche, en contribuant aux succès de leurs clubs respectifs lors de la suite de la 36e journée.

En déplacement à Strasbourg, Delort a signé son 14e but de la saison sous les couleurs de Montpelier lors de la victoire de son équipe sur le score de 3 buts à 2.

À l’image de son compère en équipe nationale, Ferhat a contribué au succès de Nîmes arraché sur la pelouse du FC Metz (0-3). L’ancien usmiste a marqué le 3e but (88’) des Crocodiles et permet aux siens de garder leurs chances de maintien intactes, et ce, à deux journées du terme de la saison.

De son côté, Boudaoui a trouvé le chemin des filets pour la troisième fois de la saison en marquant le deuxième but (60’) de l’OGC Nice face à Brest (3-2).

Quant à El Melali, l’ex-paciste a su donner raison à son coach, qui l’a titularisé pour la troisième fois, en scorant son premier but (49’) de la saison sous les couleurs du SCO Angers face à Dijon (3-0).

Samedi, Islam Slimani a apporté lui aussi sa touche personnelle à la large victoire de l’Olympique Lyonnais face à Lorient (4-1). Incorporé à la 46e minute, l’ancien belouizdadi a été passeur sur le 4e but des Lyonnais marqué par Bruno Guimarães.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia