"Ramadhan au Palais" : 200 exposants et un engouement important

La foire organisée dans le cadre de l'événement "Ramadan au Palais 2021" a pris fin, dimanche, après que l'organisateur de la manifestation, SAFEX, a décidé de la prolonger de deux jours supplémentaires.

Un communiqué de la Société Algérienne des Foires et Exportations (SAFEX), a indiqué que la foire organisée au Palais des Expositions (Alger), a vu la participation de plus de 200 exposants sur une surface d'exposition de 8000 mètres carrés.

La manifestation a enregistré un engouement "important" des visiteurs tout au long du mois béni du Ramadan, où "le public a pu bénéficier des différentes offres et produits disponibles à des prix concurrentiels", ajoute le communiqué.

Les jeux et les activités de divertissement dans les pavillons "Ahagar" et "Casbah" se poursuivront jusqu'au samedi 15 mai, afin de permettre aux familles et aux enfants de profiter à l’occasion de l’Aïd, a conclu le communiqué.