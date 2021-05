Inde : une quarantaine de corps de présumés morts du Covid-19 s'échouent sur les rives du Gange

Des dizaines de corps de personnes présumées mortes du Covid-19 se sont échoués sur les rives du Gange dans le nord de l'Inde, ont annoncé lundi les autorités.

Un fonctionnaire local, Ashok Kumar, a indiqué qu'une quarantaine de corps s'étaient échoués dans le district de Buxar, près de la frontière entre le Bihar et l'Uttar Pradesh, deux des plus pauvres Etats indiens. "Nous avons ordonné aux fonctionnaires concernés de s'occuper des corps, et de soit les enterrer, soit les brûler", a dit M. Kumar.

Certains médias ont affirmé que le nombre de cadavres pourrait atteindre la centaine. Les mêmes sources citent d'autres fonctionnaires précisant que certains corps sont boursouflés et partiellement brûlés et ont pu passer plusieurs jours dans le fleuve.

Selon les statistiques officielles, quelque 4.000 personnes meurent actuellement chaque jour du Covid-19 en Inde, où le bilan total de l'épidémie frôle les 250.000 décès. Nombre d'experts jugent ces chiffres inférieurs à la réalité, citant notamment des données provenant des crématoriums.

Les victimes non comptabilisées sont particulièrement nombreuses maintenant que l'actuelle flambée épidémique s'est répandue hors des grandes villes, dans les zones rurales où les hôpitaux sont rares et tiennent peu à jour leurs registres.

APS