Chitour s'entretient avec l'ambassadeur de France sur les opportunités de partenariat dans le renouvelable

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, s'est entretenu lundi à Alger avec l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, avec qui il a discuté des opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines des énergies renouvelables et de l'économie d'énergie.

Selon un communiqué du ministère, M. Chitour a présenté, lors de cette rencontre, les grandes lignes de la stratégie que son département entend suivre dans le cadre de la politique de l'Etat et du gouvernement en matière de transition énergétique et du développement des énergies renouvelables en Algérie.

Dans ce sens, il a réitéré l'objectif de l'Algérie de s'affranchir de manière graduelle de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, à travers la mise en place d'un modèle énergétique à l'horizon 2030, axé sur l'économie et l'efficacité énergétique ainsi que sur l'exploitation du potentiel renouvelable.

Le ministre a exprimé également "sa volonté d'asseoir une coopération bilatérale avec la France à même d'établir un partenariat dans le cadre du principe gagnant-gagnant notamment dans la géothermie et la sylviculture, deux filières qui font preuve de performance technologique et économique dans ce pays".

De plus, il a exprimé le souhait d'établir des accords de coopération entre l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) et l'Agence de la transition écologique (ADEME), et ce, à travers le partage mutuel de savoir-faire, d'expertise et de renforcement des capacités.

Pour sa part, le diplomate français a souligné la disposition de son pays à développer davantage avec l'Algérie une coopération et un partenariat dans les différentes filières et disciplines du renouvelable et "en particulier celles où la France dispose d'un avantage d'expérience et d'expertise".

M. Gouyette , a fait savoir que l'agence gouvernementale Business France organisera au mois de décembre prochain, le "Forum France-Afrique de la transition écologique et énergétique", où l'Algérie est "vivement" invitée. Le ministre a pris acte de cette invitation et a remercié l'Ambassadeur, selon la même source.

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de dynamiser les points focaux déjà en place et de soutenir leur activité de coopération et d'identification des projets mutuellement bénéfiques dans les domaines des énergies vertes et du développement durable, ajoute le communiqué.