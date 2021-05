Examens de fin de cycle : le calendrier des trois paliers dévoilé

Le ministère de l'Education nationale a rendu public, ce lundi sur sa page Facebook, le calendrier des examens de fin de cycle pour les trois paliers, session 2021, prévus du 2 au 24 juin.

Ainsi, l'examen de fin du cycle primaire, composé des épreuves des langues arabe et française et des mathématiques, aura lieu le mercredi 2 juin.

Concernant l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), prévu sur trois jours, les épreuves (9 matières) débuteront à partir du mardi 15 juin, outre l'épreuve de langue amazighe pour les élèves concernés.

De son côté, l'examen du Baccalauréat se déroulera à partir du 20 juin et les épreuves s'étaleront sur quatre (04) jours pour les candidats des branches Langues étrangères, Lettres et Philosophie et cinq (05) jours pour les branches Sciences expérimentales, Mathématiques, Maths techniques et Gestion et Economie.