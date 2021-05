L'ambassadeur palestinien à Alger appelle les régimes qui normalisent avec l'entité sioniste à revoir leurs politiques et leurs positions

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, a appelé lundi certains régimes arabes ayant annoncé la normalisation avec l'entité sioniste à revoir leurs politiques et renoncer à leurs positions, notamment suite à la prise d'assaut par les forces d'occupation israéliennes des esplanades de la mosquée El-Aqsa et l'agression contre les habitants de de la ville en utilisant les bombes à gaz et sonores.

Dans une allocution lors d'un rassemblement tenu au siège de l'ambassade de Palestine à Alger, en soutien d'El-Qods comme capitale éternelle de Palestine et contre les mesures d'occupation arbitraires dans les quartiers d'El-Qods et de l'enceinte de la mosquée, l'ambassadeur palestinien a formulé le vœu de voir "certains régimes arabes se retirer de ce qu'ils ont fait", soulignant que la normalisation de leurs relations avec l'entité sioniste "a encouragé cette dernière à commettre l'agression continue contre le peuple palestinien".

L'ambassadeur a adressé une série de messages à de nombreuses parties depuis l'Algérie dont il a salué la position officielle et populaire en faveur de la question palestinienne, soulignant que "les positions historiques de l'Algérie et de son peuple datent de nombreuses années.

Louant les positions de l'Algérie et de son peuple, M. Makboul a exhorté le peuple palestinien à "faire montre de cohésion et de force", en raison des positions de certains régimes arabes", ajoutant que "la Palestinien défend l'honneur des deux nations islamiques et arabes".

Et d'insister que la Palestine a besoin de "positions pratiques de la part des nations islamiques et arabes concernées par El-Qods".

Dans ce sillage, il a appelé les nations arabes et islamiques à tenir la Conférence du sommet de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) qui a été créée défendre la cause palestinienne, affirmant que "les déclarations, les dénonciations et les condamnations ne suffisent plus".

L'ambassadeur palestinien a également précisé que "l'agression est dangereuse et qu'El-Qods est visée par un schéma colonial occidental (...) même s'il n'est pas nouveau, car étant le cas depuis les croisades", a-t-il dit, confiant que "nous devons rester fermes, patients et conscients face à la politique agressive de l'occupation sioniste à l'égard de tous les Arabes et les Musulmans, à travers ses récentes attaques.

En tant que Palestiniens, nous ne nous rendrons pas et nous ne permettrons pas la perte d'El-Qods".

M. Makboul a enfin souligné que "les Palestiniens poursuivront leur lutte pour la Palestine et la mosquée El-Aqsa ainsi que l'Eglise de la Résurrection", ajoutant que "la révolution palestinienne se poursuit contre l'entité sioniste "qui" ne reconnaît pas le droit international et les droits de l'homme.

