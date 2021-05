Mohamed Ali Boughazi : 800 projets de d'hôtels en cours de réalisation

Le ministre du Tourisme, de l'artisanat et du travail familial, Mohamed Ali Boughazi, indique que 800 projets d'hôtels sont en cours de réalisation sur tout le territoire national, dont 42 dans la wilaya d’Oran qui accueillera les Jeux Méditerranéens (JM 2022).

Intervenant, mardi matin, dans l’émission Enivegi n’tsevhith de la Chaine 2 de la Radio Algérienne, celui –ci, affirme qu’« un appel d’offre a été lancé pour l’expansion de 15 zones touristiques qui contiennent des plans d’aménagement touristiques (PAT) ».

Le ministre explique qu’« il existe 228 zones d’extension touristique (ZET), au niveau du littoral, les hauts plateaux et au sud », mais malheureusement certaines sont bloquées regrette t-il.

« L’Algérie dispose des potentialités de relance et de décollage de son économie et de son développement», estime le ministre qui rappelle que l’encouragement de l’investissement touristique s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Etat en vue de concrétiser un véritable décollage de l’économie et du développement.

Plaidant pour la valorisation des atouts touristiques, et ce, à travers la promotion de différentes régions et la formation de la main-d’œuvre qualifiée, l’invité a mis l’accent sur la qualité des prestations dans lesquelles il faut prendre en compte les standards mondiaux pour drainer les touristes nationaux et étrangers.